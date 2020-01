Atlete Lisa Rooms verkozen tot sportfiguur van het jaar Yannick De Spiegeleir

22 januari 2020

12u56 5 Waasmunster In gemeenschapscentrum Hoogendonck vond vrijdagavond de jaarlijkse sporthappening plaats. Atlete Lisa Rooms werd verkozen tot ‘sportfiguur van het jaar’. Zij haalde het van turner Yurec Van Eetvelt.

Tijdens deze huldiging die georganiseerd werd door het gemeentebestuur, de sportraad en de sportdienst werden sporters en sportclubs die in 2019 een titel of bijzondere prestatie neerzetten in de bloemetjes gezet. Tussendoor waren er ook optredens van de Waasmunsterse turnkring Kerels en van D.I.O.P. Turnkring Kerels Waasmunster werd verkozen tot ‘sportploeg van het jaar’.

Xander Vereecken werd verkozen tot ‘jeugdsportfiguur van het jaar’. François Parys werd verkozen tot tot ‘sportverdienste van 2019'. KFC Zeemeermin, dat haar 50-jarig bestaan viert, won de Gouden Victor.

Tot slot werd sportfunctionaris Sofie Cools in de bloemetjes gezet voor haar jarenlange inzet voor de sportdienst. Na 12 jaar ruilt Sofie de sportdienst van Waasmunster voor die van Brasschaat.