Asfalteringswerken op E17 verlopen vlot, regen zorgt wel voor extra werk Kristof Pieters

15 juni 2019

19u50 0 Waasmunster De asfalteringswerken op de E17 richting Antwerpen verlopen vlot, al zorgde de hevige regen van afgelopen nacht wel voor wat extra werk. De vertraging bleef miniem en werd volgens de aannemer in de loop van de dag al ingehaald.

De asfalteringswerken ging vrijdagavond om 20 uur van start. Al meteen ontstond er een file, maar lange wachttijden bleven uit. Deze keer wordt er gewerkt tussen de oprit van Waasmunster en de splitsing van de hoofdrijbaan met de parallelweg op de grens met Sint-Niklaas. Daarom kan het verkeer geen gebruikmaken van de oprit Waasmunster richting Antwerpen. Ook de afritten Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-centrum zijn niet bereikbaar. Verkeer komende van Gent moet doorrijden tot de afrit Haasdonk om aldaar om te keren.

Een 5-tal kilometer asfalt, zowel de toplaag als de onderlaag, wordt vervangen. De onderlaag is goed voor zo’n 85 vrachtwagens of 2500 ton asfalt, de toplaag is nog eens goed voor zo’n 100 vrachtwagens of een kleine 3.000 ton.

De freeswerken begonnen vrijdagavond maar door de hevige regen in de loop van de nacht ontstonden er wel flinke plassen. Om de nieuwe asfalt goed aan te kunnen brengen, moesten er daarom vanmorgen heel wat plassen eerst weggezogen worden, waardoor er iets meer dan een uur vertraging ontstond. Omstreeks 8.15 uur is men dan begonnen met het aanleggen van de onderlaag. In de nacht van zaterdag op zondag wordt er niet gewerkt. Zondagochtend start men met het aanbrengen van de toplaag. Als alles mee zit zijn de werken tegen zondagavond omstreeks 18 uur voltooid.

Volgend weekend zijn de midden- en rechterrijstrook aan de beurt en rijdt het verkeer opnieuw over twee versmalde rijstroken. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. De politie zal extra snelheidscontroles uitvoeren.