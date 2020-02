Agenten moeten komen getuigen over wie achter stuur zat: Beklaagde zegt dat bestuurder op achterbank sprong waardoor hij stuur moest overnemen Koen Baten

04 februari 2020

14u20 0 Waasmunster M.D. en D.B. uit Temse moesten zich deze ochtend verantwoorden voor de rechtbank nadat ze betrapt werden achter het stuur van een wagen terwijl ze helemaal niet mochten rijden. Allebei wijzen ze echter naar elkaar, waardoor de politierechter de agenten oproept om hun vaststellingen te komen vertellen.

Beide beklaagden waren niet aanwezig in de rechtbank. De feiten speelden zich af op de E17 ter hoogte van Waasmunster. Wie er echter reed is niet duidelijk. M.D. beweert dat zijn vriend D.B. achter het stuur zat. Toen hij echter de verbalisanten opmerkte zou hij het stuur gelost hebben en op de achterbank gesprongen zijn. Daarom nam D.B. het stuur over terwijl hij niet mocht rijden. Hij werd daarna langs de kant gezet.

De inbreuk gebeurde aan een bijzonder laag tempo op de E17 richting Antwerpen. Door de discussie tussen beide personen wordt de zaak verdergezet op 7 april.