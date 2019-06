Aerts Speculaas trekt na 106 jaar weg uit Sombeke: “Grotere stek in Lokeren, maar ons familierecept houden we in ere” Yannick De Spiegeleir

04 juni 2019

06u00 0 Waasmunster Aerts Speculaas, sinds het ontstaan in 1913 in Sombeke gevestigd, breidt uit én verhuist ten vroegste eind deze maand naar een nieuwe stek in Lokeren. “Maar wat goed is, behouden we. Dus ons ambachtelijk familierecept houden we in ere”, vertelt zaakvoerster Els Aerts.

Het familiebedrijf in de Warandestraat in Sombeke maakt speculaas voor heel Vlaanderen. In het Waasland alleen al is er een honderdtal verdeelpunten. Bij het ontstaan in 1913 was de familiezaak een broodbakkerij, maar door de jaren heen werd de focus steeds meer op speculaas gelegd. Ondertussen heeft vierde-generatie-bakker Els het roer in handen, maar ook haar ouders Erik en Ria werken nog mee. Moeder Ria neemt de winkel voor zich, vader Erik helpt mee met het bakken.

Extra oven

In 2013 kreeg Aerts Speculaas nog de Vlaamse erkenning als streekproduct. “Maar door de stijgende vraag en de beperkte productieruimte was het niet meer optimaal werken in Sombeke. Dat zal in het nieuwe gebouw van 500 vierkante meter in de Toekomstlaan in Lokeren veel efficiënter lukken”, vertelt Els. “Nu verpakken we alles nog met de hand, en in Lokeren zal het verpakkingsproces machinaal verlopen. Er komt ook een extra oven bij”, haalt ze enkele voorbeelden aan.

“Voor ons breekt een nieuw hoofdstuk aan, want al die jaren zaten we op onze locatie in Sombeke. Voor onze klanten zal het ook even wennen worden, maar we hebben rekening gehouden met hen. Omdat we onze klanten graag zien en spreken, komt er aan het bedrijf opnieuw een winkel waar je speculaas en ander lekkers kan kopen. Die zal open zijn op woensdag, vrijdag en zaterdagvoormiddag”, verduidelijkt Els.

Succesvol familierecept blijft

Hoewel de bakkerij verhuist, blijft het ambachtelijke behouden. “Wat goed is, behouden we. Dus ons ambachtelijk familierecept - al sinds 1927 hetzelfde - houden we in ere. De kruidenmengeling stellen we ook nog altijd eigenhandig samen”, aldus Els. “Bovendien vind je geen kleur- en smaakstoffen en geen bewaarmiddelen terug in onze speculaas. Alles is vers, en dat blijft zo.”

Nieuwe verpakking

Het hele assortiment van Aerts blijft hetzelfde, maar krijgt een nieuwe verpakking. Specifiek gaat het om de bruine speculaas, de speculaas met amandelen en de speciale witte speculaas. Die kenmerkende soort wordt gemaakt met witte suiker en smaakt net iets anders.

Aerts Speculaas verhuist deze maand naar de Toekomstlaan 14B en is vanaf dan bereikbaar op het nummer 09/232.32.09.