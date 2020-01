Aannemers leggen laatste hand aan nieuwe brandweerkazerne in Michel Du tréstraat Kristof Pieters

21 januari 2020

18u14 0 Waasmunster Verschillende aannemers leggen momenteel de laatste hand aan de nieuwe brandweerkazerne in de Burgemeester Michel Du Tréstraat in Waasmunster.

De afgelopen weken en maanden gonsde het van de activiteiten in de nieuw aangelegde straat die uitgeeft in de Pontravelaan. De brandweer is de opvallendste nieuwe vestiging op de voormalige Desso-site. Dinsdag bevestigde de firma ‘Signmedia’ de opvallende rode letters ‘Brandweer’ aan de gevel van de nieuwe kazerne. Signmedia is een bedrijf dat al 35 jaar bestaat, maar is sinds vorige maand in een nieuwbouw ingetrokken dat deel uitmaakt van het industriële pand waarin ook de brandweerkazerne gevestigd wordt. In de loop van maart van dit jaar zal de brandweerpost Waasmunster van de hulpverleningszone Waasland verhuizen en uitrukken vanuit de Burgemeester Michel Du Tréstraat.