Aannemer wegenwerken doorboort gasleiding: tientallen bewoners Neerstraat korte tijd geëvacueerd Kristof Pieters

18 augustus 2020

10u35 10 Waasmunster In de Neerstraat in Waasmunster moesten dinsdagochtend een 40 tot 50 bewoners korte tijd hun huis verlaten door een gaslek. Het ging om een middendrukleiding die door een aannemer van wegenwerken doorboord werd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meteen na het incident was er een forse gasontsnapping door de hoge druk op de leiding. De gasgeur was in de hele straat waar te nemen. Het lek situeerde zich op nog geen veertig meter van een kinderdagverblijf. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse en kon de toevoer snel worden afgesloten. Momenteel is Eandis ter plaatse om herstellingen uit te voeren.