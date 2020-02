23-jarige bestuurder onder invloed vlucht weg van politie en rijdt 9-jarig kind aan: boete van 10.400 euro Koen Baten

25 februari 2020

15u04 0 Waasmunster Jochen V. uit Waasmunster heeft zich dinsdagochtend voor de rechtbank van Dendermonde moeten verantwoorden voor ernstige feiten die hij pleegde in augustus 2018. Onder invloed van drugs en zonder nummerplaat en verzekering vluchtte hij toen weg van de politie. Daarbij reed hij ook een negenjarig kind aan dat lichte verwondingen opliep.

De feiten gebeurden op 18 augustus 2018. Op dat moment was de 23-jarige jongeman met zijn bromfietser roekeloos op één wiel aan het rijden toen de politie hem opmerkte. Er hing geen nummerplaat op de bromfiets. De jongeman panikeerde toen hij de politie opmerkte en vluchtte weg. “Hij negeerde hierbij ook een rood licht, en was bovendien niet verzekerd en gekeurd. Als klap op de vuurpijl reed hij ook nog een kind van 9 jaar oud aan en bleek hij onder invloed te zijn van drugs", aldus het Openbaar Ministerie.

Spoor bijster

Zijn advocaat ontkende de feiten niet, maar vroeg om mild te zijn voor zijn cliënt. Toen de politierechter hem echter ondervroeg over zijn drugsgebruik werd al snel duidelijk dat hij recent nog gebruikt had, hoewel hij al proeven moest afleggen bij een dokter. “Hij is een jongeman die in het verleden het spoor kwijt was maar werkt hard om zijn leven weer op de rails te krijgen", aldus zijn advocaat.

V. zelf had enorm veel spijt van de feiten. “Ik had nooit op straat mogen rijden en al zeker niet deze manoeuvres uithalen", gaf hij toe. “Ik vluchtte weg omdat ik wist dat ik onder invloed was, maar dat had ik niet mogen doen.” Het leverde de jonge bestuurder een geldboete op van 10.400 euro, een rijverbod van vier jaar en zes maanden en hij moet ook alle examens afleggen. Als hij ooit nog achter het stuur wil kruipen zal hij ook moeten aantonen dat hij geen drugs meer gebruikt.