“Waasland onafhankelijk maken van stijgende energieprijzen”: Elugie houdt infoavond over compacte energiecentrales JVS

12 oktober 2019

14u02 2 Waasmunster Energiebedrijf Elugie houdt maandag een infoavond over het inzetten van compacte waterstof elektriciteitscentrales bij KMO’s en particulieren. Die zijn niet groter dan een wasmachine met daarin brandstofceltechnologie op waterstof. De enigevoorwaarde om een compacte energiecentrale te kunnen zetten, is beschikken over een gasaansluiting.

In België heeft Elugie intussen al zo’n 300 installaties geplaatst. De technologie staat in Europa nog in de kinderschoenen. Er zijn er in heel Europa nog maar een 6.000-tal. In andere landen is het al veel meer verspreid. In Japan staan er al 350.000 van deze compacte energiecentrales.

Elugie wil in ons land deze waterstof elektriciteitscentrales van de grond krijgen. “Elke seconde van de dag kunnen ze duurzame stroom produceren, ook als er geen zon of wind is. Waterstof wordt hierbij ingenieus omgezet in elektriciteit voor gebouwen. Het is veel duurzamer én goedkoper. Wie duurzame energie zegt, belandt algauw bij zonnepanelen of warmtepompen. De laatste innovaties op vlak van brandstofcellen durft men wel eens te vergeten”, stelt Bjorn Van Haver van Elugie.

De energiecentrales zijn niet groter dan een wasmachine. Die kunnen bij een KMO of een particulier thuis geïnstalleerd worden. “De technologie is bijzonder interessant voor wie meer dan 10.000 kWh per jaar verbruikt, maar onze ervaring leert dat erg weinig mensen daarvan op de hoogte zijn. Jammer, zeker als je weet dat men op 15 jaar tot 40 procent netto kan besparen.”

Gasaansluiting

“We werken per regio, vanuit onze uitvalsbasis in Putte. Nu gaan we het Waasland informeren. Deze regio heeft veel troeven voor onze technologie: er staan veel bomen dus zonnepanelen zijn niet altijd mogelijk. Daarnaast vind je hier veel viergevelwoningen met een hoger verbruik. De enige voorwaarde om een compacte energiecentrale te kunnen zetten, is beschikken over een gasaansluiting.”

Om de werking van zo’n energiecentrale te tonen, houdt Elugie maandag 14 oktober een infoavond bij traiteur Huize Possemiers in Waasmunster. De eigenaar installeerde recent zo’n centrale. “We vertellen over de start van de waterstofeconomie, de werking van onze elektriciteitscentrales en hoe je dus onafhankelijk je eigen duurzame elektriciteit kan produceren.”

Inschrijven voor de infoavond, of meer info: www.elugie.com