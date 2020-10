Van 4 naar 26 coronabesmettingen, Waasmunster kleurt donkerrood: “Wellicht code oranje voor onderwijs” Yannick De Spiegeleir Kristof Pieters

04 oktober 2020

12u22 0 Waasmunster Het gaat de verkeerde kant op met de verspreiding van het coronavirus in Waasmunster. Op korte tijd steeg het aantal besmettingen van 4 naar 26. In overleg met de lokale veiligheidscel werd een nieuw burgemeestersbesluit genomen om de maatregelen aan te scherpen voor de organisatie van evenementen. “We zijn in verhoogde waakzaamheid en overwegen om code oranje in te voeren voor het onderwijs”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Het aantal besmettingen zit in de lift in ons land en ook Waasmunster blijft niet gespaard. Bij verschillende plaatselijke verenigingen en organisaties werden één of meerdere besmettingen vastgesteld. In korte tijd liep het aantal besmettingen op van 4 naar 26. Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) bevestigt dat de situatie ernstig is, maar dat de lokale veiligheidscel kort op de bal speelt. “Dokter Braeckmans heeft onmiddellijk gewag gemaakt van de alarmerende situatie waardoor er snel kan geschakeld worden.”

Brief naar de inwoners

“We hebben beslist om een nieuw burgemeestersbesluit af te kondigen. Alle evenementen worden eerst afgetoetst op hun veiligheid voor ze kunnen plaatsvinden en we vragen bijvoorbeeld om met een professionele traiteur te werken. We plannen ook een doorgedreven communicatie naar onze bewoners onder meer in de vorm van een brief aan huis. Ik wil de mensen nogmaals oproepen om zich te houden aan de gouden regels (was je handen, hou afstand, ..., red.)”, zegt burgemeester Bauwens.

Ook de plaatselijke verenigingen zullen aangesproken worden om al het mogelijke te doen om potentiële besmettingshaarden in te dijken. “We gaan ook de scholen samenroepen en overwegen om over te schakelen van code geel (laag risico, red.) naar code oranje (matig risico,red.).” Die code oranje heeft in de praktijk geen grote gevolgen voor het kleuter- en basisonderwijs waar de leerlingen 5 dagen per week, voltijds dus, naar school gaan. De leerlingen van het deeltijds kunst- en volwassenonderwijs (cfr. de Academie van Waasmunster, red.) zijn in dat geval wel maar de helft van de onderwijstijd op school.

Beloofde kleurencodes

De Waasmunsterse burgervader dringt erop aan dat de - door de hogere overheid - beloofde kleurencodes per provincie er snel komen. “Het systeem dat in Ierland gehanteerd wordt, heeft zijn nut al bewezen. Zo kan er lokaal nog sneller ingegrepen worden. Al wil ik daar ook aan toevoegen dat de samenwerking met gouverneur Carina Van Cauter zeer goed loopt.”