‘Sleutelloze diefstal’ van peperdure Land Rover Kristof Pieters

14 januari 2020

14u35 2 Waasmunster In de Wareslagestraat in Waasmunster zijn dieven met een peperdure Land Rover type Velar aan de haal gegaan. De politie vermoedt dat het om een zogenaamde ‘sleutelloze diefstal’ gaat. Dieven kapteren met een apparaat het signaal van de autosleutel en kunnen zo de deur openen en de wagen starten.

De diefstal gebeurde tussen zondagavond 18.30 uur en maandagochtend 7.45 uur. De eigenaar stelde ’s ochtends vast dat de Land Roover verdwenen was. De dieven hadden hiervoor niet moeten inbreken om de autosleutel te bemachtigen. De wagen is namelijk uitgerust met een sleutel voorzien van een elektronische code. De bestuurder moet die gewoon op zak hebben maar niet in een contact steken.

De wagen was voorzien van een tracking-systeem maar toch kon de locatie van het voertuig niet bepaald worden, mogelijks werd het voertuig snel in een container of onder een brug geplaatst. Ook het raadplegen van de ANPR-camera’s leverde geen resultaat op. De wagen heeft een waarde van meer dan 60.000 euro.

Volgens de politie gaat het wellicht om een zogenaamde ‘sleutelloze autodiefstal’ door een professionele bende. Twee dieven werken hierbij samen om een auto, die voor de deur staat, te kunnen stelen. De ene dief staat met een apparaat bij je auto en de andere met een apparaat bij de voordeur. Zo kunnen ze de autosleutel uitlezen. Voorwaarde is wel dat de autosleutel zich in de omgeving van de voordeur bevindt. Doordat de apparaten een signaal uitwisselen, kunnen de dieven vervolgens de auto zonder sleutel openen en starten.

Er waren ook dieven op pad in de Korte Heesdonkstraat. Maandagmiddag omstreeks 15 uur werd een inbraakpoging vastgesteld. De daders hadden geprobeerd om met een scherp voorwerp het raam aan de slaapkamer, vooraan aan de woning, open te breken. De raamlijsten waren hierbij beschadigd maar de dieven slaagden er niet in de woning te betreden.