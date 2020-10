Nieuw burgemeestersbesluit verbiedt publieke evenementen tot 31 oktober: “Nieuwe besmettingen vermijden” Yannick De Spiegeleir

07 oktober 2020

12u57 0 Waasmunster Met 34 besmettingen blijft Waasmunster rood kleuren op de coronakaart. In een videoboodschap richt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) zich rechtstreeks tot de inwoners van de gemeente. “Alle publieke evenementen, recepties en banketten zijn verboden op het grondgebied tot en met eind oktober. Sportwedstrijden kunnen wel plaatsvinden volgens de geldende protocollen”, zegt de burgervader.

Op korte tijd steeg het aantal besmettingen in Waasmunster van 4 naar 34. Er zijn onder meer besmettingen vastgesteld bij een sportclub en op scholen. Naast een algemene communicatie wil de gemeente ook gericht communiceren. “Er zijn meerdere veldwerkers van de Eerste Lijnszone in Waasmunster aan het werk die bepaalde clusters opzoeken en hen de quarantaine maatregelen grondig uitleggen”, verduidelijkt Bauwens.

Alle directeurs van de scholen werden samen geroepen om de besmettingen per school in kaart te brengen. Er is tevens een actieplan afgesproken. Voorlopig blijven alle scholen nog in code geel. Jeugdverenigingen worden donderdag uitgenodigd op het gemeentehuis om de 6 gouden regels duidelijk te maken. “Er zijn besmettingen in alle leeftijdscategorieën, maar we merken wel dat heel wat besmettingen zich voortdoen bij de jeugd. Alle verenigingen krijgen vandaag (woensdag, red.) een mail met strikte richtlijnen. (bijvoorbeeld. cafetaria’s sluiten om 23u,…)

Verantwoordelijkheid nemen

Een vertegenwoordiging van de Syrische gemeenschap werd gisteren reeds ontboden op het gemeentehuis. Aangezien deze gemeenschap moeilijk te bereiken is zal ook in hun taal de bewonersbrief verschijnen. Een beëdigd vertaler zal deze brief zelf onder de gemeenschap verspreiden.

“We kunnen dit virus enkel verslaan als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Indien de genomen maatregelen niet voldoende zijn zullen er bijkomende maatregelen zich opdringen. Hopelijk kunnen we de curve snel ombuigen”, besluit burgemeester Bauwens.