Natuurvereniging Vzw Durme brengt extra natuurbeleving bij de Sigmaprojecten met gratis verrekijkers en stereodia’s Yannick De Spiegeleir

14 september 2020

13u00 1 Waasmunster De regionale natuurvereniging vzw Durme zorgt in nauwe samenwerking met De Vlaamse Waterweg voor het overgangsbeheer van de Sigmagebieden langs de Schelde in Berlare en langs de Durme in Sombeke en Elversele. “Om het brede publiek van de aanwezige natuurweelde te laten genieten, heeft vzw Durme nu gratis te gebruiken verrekijkers geplaatst bij de Paardeweide-Oost in Berlare en op het einde van het spoorwegpad langs het Meulendijkbroek in Waasmunster”, zegt André Verstraeten van vzw Durme.

Die verrekijkers op vast statief zijn gerealiseerd door een vrijwilligersteam met Martin Haentjens, Tommy Vercauteren en André Verstraeten. Het project kon rekenen op de steun van poederlakkerij Van Zele en Natuurkijkers.be. Dergelijke kijkers brengen al jarenlang verwondering en bewondering voor de natuur op ideale uitzichtpunten langs natuurreservaten beheerd door vzw Durme, onder meer op de kijktoren in ‘De Fondatie van Boudelo’ in Sinaai, bij ‘Groot Molsbroek’ in Lokeren en de ‘Reservaatzone Donkmeer’ in Berlare.

Stereodia’s

Bovendien heeft vzw Durme een kijkkast met stereodia’s over de natuur en het landschap in de regio opgesteld op de dijk van het ‘Groot Broek’ in Waasmunster, naast De Koolputten. Deze kijkkast met 19 beelden zet op een laagdrempelige, speelse manier de schoonheid en waarde van de Durmestreek in de kijker. De foto’s zijn gemaakt door de secretaris van de Lokerse fotoclub Etienne Ysewyn. Gelijkaardige kijkkasten worden al 25 jaar met succes aangeboden in en nabij het bezoekerscentrum Molsbroek in Lokeren.

Dankzij de Sigmawerken werden vroegere meersen en akkers onder water gezet, zodat ze ontwikkelden tot topgebieden voor watervogels. Opvallend geziene soorten waren de grote en kleine zilverreigers, lepelaars, kluten, grutto’s, acht soorten eenden en zelfs roerdompen. Allemaal vogels die voor de uitvoering van de Sigmawerken hier nog nooit gezien werden.

Met de natuureducatieve projecten wil vzw Durme de natuurwaarden die het Sigmaplan ontwikkelt langs de rivieren extra in de kijker zetten en het brede publiek verrassende natuurbeleving bieden.