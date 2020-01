GBS De Wonderboom voert actie voor verkeersveilige schoolomgeving: “Vragende partij voor schoolstraat” Yannick De Spiegeleir

06 januari 2020

14u09 0 Waasmunster In de Kerkstraat hebben de ouderraad en leerlingen van gemeentelijke basisschool Wonderboom maandagochtend actie gevoerd om ‘wildparkeerders’ op andere gedachten te brengen. Vlakbij de schoolpoort werden knuffels opgesteld op de plaats waar vaak onreglementair geparkeerd wordt. “Alle kinderen moeten veilig kunnen oversteken aan de schoolpoort”, zegt Anik Van Bellegem, lid van de ouderraad en bedenker van de actie.

Vorig schooljaar voerde De Wonderboom een enquête uit bij alle ouders. “Daaruit bleek dat heel veel mensen de zone rond de school niet veilig vinden, maar liefst 62 procent van de respondenten maakt die bezorgdheid kenbaar”, zegt Caroline Van Schoor, directeur van De Wonderboom. “Dit is vooral te wijten aan ouders die zich voor de schoolpoort dubbel parkeren, fout parkeren of zelfs tot op de oprit van de school rijden om er daarna achterwaarts uit te rijden. Dat leidt tot onveilige situaties.”

Met een positieve actie wil de ouderraad iedereen sensibiliseren om correct te parkeren. In de Kerkstraat werden stoeltjes opgesteld met knuffels vlakbij de schoolpoort waar normaal regelmatig ouders stoppen om hun kinderen snel af te zetten. “Hierdoor wordt veilig oversteken zonder begeleiding voor de kinderen soms echt gevaarlijk”, verduidelijkt Van Bellegem. Alle bestuurders kregen een wenskaart in de handen gestopt door de leerlingen van de school.

“Er zijn heel wat parkings in de buurt van de school. Wie het goede voorbeeld geeft, krijgt een pluim. Wie zich niet aan de regels houdt, proberen we op een positieve manier te sensibiliseren.” De school hoopt dat er in de toekomst structurele maatregelen kunnen komen om de veiligheid te verhogen. “Wij zijn vragende partij om van de Kerkstraat een schoolstraat te maken zodat de omgeving van de school bij de start en het einde van de schooldag tijdelijk kan worden afgesloten”, zegt directeur Van Schoor.

Schepen van Mobiliteit Guido De Cock (CD&V) laat weten dat het punt zeker zal behandeld worden op de nieuwe mobiliteitsraad van de gemeente eind januari. De invoering van een schoolstraat lijkt echter niet aan de orde. “De Kerkstraat is een belangrijke verkeersas in de gemeente. De invoering van een fietsstraat, waarbij automobilisten verplicht achter fietsers moeten blijven, is wel een piste die op tafel ligt. Wij horen ook dat daar draagvlak voor is in de gemeente. Dit punt zal dan ook uitvoerig besproken worden op de mobiliteitsraad waarin ook de scholen vertegenwoordigd zijn.”