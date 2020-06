Feestcomité last kermis Sombeke eind augustus af door coronavirus: “Misschien wel nog rommelmarkt” Yannick De Spiegeleir

04 juni 2020

14u07 0 Waasmunster Het Feestcomité Sombeke heeft laten weten dat ze met spijt in het hart beslist hebben om de kermis van Sombeke van 21 tot 25 augustus af te lassen door de coronacrisis.

“De gezondheid van iedereen staat voorop en we zijn ervan overtuigd dat door deze beslissing ook de meest kwetsbare personen extra worden beschermd. Afhankelijk van de beslissing van het gemeentebestuur denken we er misschien toch nog aan om de rommelmarkt te laten doorgaan maar dit zal op een later tijdstip nog bekend gemaakt worden”, zegt Luc De Borger, voorzitter van Feestcomité Sombeke.