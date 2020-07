Bezoek aan Den Dommel: thuishaven van schilder Edmond Verstraeten Yannick De Spiegeleir

16 juli 2020

15u29 0 Waasmunster Deze zomer kan je deelnemen aan twee bezoeken aan ‘Den Dommel’: het voormalige domein van schilder Edmond Verstraeten. Er zijn bezoeken gepland op zondag 26 juli en zondag 30 augustus van 16 tot 18 uur.

Gidsbeurten en uitleg door de familie (kleinzonen Herbert en Antoon Rumes) en door Freddy Waterschoot. Met nieuwe verhalen over de eigenzinnige kunstenaar. Je treedt in de voetsporen van de schilder en ontdekt zijn leefwereld. De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met VVV Toerisme Waasmunster. De kunstkring biedt een drankje aan na het optreden.

Locatie: Domein Den Dommel, Pelkemstraat 2, 9250 Waasmunster, parking ter plaatse. Inschrijven is verplicht via antoon.rumes@skynet.be. Prijs : sponsorleden kunstkring EV : gratis, leden kunstkring EV : 5 euro. Anderen : 7 euro. Betaling op BE46 2930 0641 9536 met vermelding activiteit.