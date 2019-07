“Alsof er een bom ontplofte”: zware blikseminslag zindert nog na bij getroffen bewoners JVS

28 juli 2019

17u21 0 Waasmunster De blikseminslag in de Neerstraat in Waasmunster van zaterdagmiddag zindert nog na bij de bewoners. Het getroffen huis is onbewoonbaar, maar in de ruime buurt is er door de stroompiek nog heel wat schade.

De lading die vrijkwam bij de blikseminslag zaterdagmiddag in de Neerstraat bleek zowat zes keer groter dan bij een gemiddelde bliksem. De inslag trof een halfopen bebouwing, een huis van een jong koppel dat er nog maar een jaartje woont en net heel wat verfraaiingswerken had uitgevoerd. Zij waren op het moment van de inslag niet thuis. De krachtige blikseminslag veroorzaakte grote schade aan het huis. Een deel van de zijgevel en het dak raakte zwaar beschadigd. Bakstenen en dakpannen vielen naar beneden, waardoor ook een auto beschadigd raakte. De bliksem doorboorde het dak, maar naar verluidt ook de betonvloer van de zolder, waardoor de inslag tot op de slaapkamer reikte. De elektriciteitsleidingen zijn helemaal doorgebrand. Er brak geen brand uit, maar de schade is dus erg groot. Het huis is onbewoonbaar. “Het is heel erg voor dat jonge koppel. Het zijn hele vriendelijke mensen, die net heel wat verbouwd hadden in hun huis. Echt pech hebben ze”, klinkt het in de buurt. Het koppel, dat ook een kindje heeft, wordt opgevangen bij de ouders.

Het was overbuur Sandra Van Aken die de hulpdiensten verwittigde. “Het was heel angstaanjagend wat hier gebeurde. Het leek wel op een kanonschot, op een bom die ontplofte. Het was een enorme bliksemschicht die neerkwam op het huis hier recht tegenover, gevolgd door een hels lawaai en een grote rookpluim. De stenen en dakpannen vlogen van het dak. De grond daverde. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” In verscheidene huizen in de buurt is er schade: elektrische leidingen, stopcontacten en apparaten zijn beschadigd. Ook de bekabeling en de decoders van de internetproviders moesten er bij sommigen aan geloven. “Bij mij is de bekabeling van Telenet kapot, net als mijn boiler”, aldus Sandra Van Aken. “Bij heel wat buren zijn er gelijkaardige problemen door de inslag. Het is heel opmerkelijk dat wij hier zo getroffen werden. En het was héél lokaal. Een paar kilometer verder was er niet eens een onweer.”