Waar koopt Dana Winner een nieuwe outfit, voelt Wouter Deprez zich thuis en gaat Astrid Stockman graag een hapje eten? Ontdek hier de favoriete plekjes van onze BV’s

Ben jij soms ook benieuwd waar onze BV’s graag vertoeven? Zo gaat hockeyspeler Alexander Hendrickx graag naar ‘den Bosuil’ om een voetbalmatch bij te wonen en vertoeft VTM-nieuwsanker graag in De Stordeur in Leuven om te klimmen en nadien een lekker hapje te eten. Of het nu is om te eten, drinken, wandelen, rusten of plezier te beleven: wij selecteerden enkele favoriete adresjes die je zelf ook eens kan uitproberen.

Nog veel meer favoriete plekjes van onze BV’s vind je in dit dossier.

ANTWERPEN

Volledig scherm © David Legreve/Belga

“Het Fort van Kessel is een prachtig stukje natuur dat achter de hoek ligt van mijn thuis”, aldus zangeres Pommelien Thijs. “Rond het fort zelf heb je een leuk wandelpad in het groen. Als kind ben ik zo vaak op het fort gaan spelen. Je kan er prachtig gaan wandelen, en het fort is ook perfect om te gaan joggen. Ik vind dit een van de mooiste plekken in Kessel, en ik probeer er ook altijd langs te fietsen als ik bijvoorbeeld naar het station moet. Een heel rustgevend stukje natuur, en een pareltje in Kessel.”

Fort van Kessel, Fortstraat 26, 2560 Nijlen Meer favoriete plekjes van Pommelien Thijs vind je hier.

Volledig scherm Alexander Hendrickx op een van zijn favoriete plekken in Antwerpen: den Bosuil. © Paul Jongeneelen

“Tot mijn 6 jaar heb ik in Deurne gewoond, vlak bij het Bosuilstadion”, vertelt hockeyspeler Alexander Hendrickx. “Nadien verhuisden we naar ’s Gravenwezel, maar samen met mijn broers en ouders bleven we elk weekend naar de voetbal gaan in den Bosuil. Wij zijn allemaal Antwerpsupporters: ik probeer nog altijd regelmatig een match mee te pikken. Ik speel zelf vaak op zondag, dus mis ik de matchen van den Antwerp vaak, maar ik blijf een grote supporter. Toen ik mijn gouden medaille heb gehaald op de Olympische Spelen ben ik er ook gehuldigd, een fijne ervaring. Er hangt altijd een leuke sfeer in den Bosuil: bij hockeywedstrijden is die sfeer toch anders. Jammer, want dat geeft je als speler wel een boost. Zo’n stadions heb je voor hockey ook nergens in België, hopelijk komt dat ooit.”

Oude Bosuilbaan 54, 2100 Antwerpen Meer favoriete plekjes van Alexander Hendrickx vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

“De oude Sint-Martinuskerk werd een aantal jaren geleden omgetoverd tot een hippe en gezellige plek om een koffie te drinken of iets kleins te eten”, vertelt sopraan Astrid Stockman. “Absoluut een aanrader als je tussendoor wil afspreken met een vriendin, verse pasta wil meebrengen uit de Italiaanse traiteur of langs de biowinkel wil.”

Sint-Martensplein 9, 9600 Ronse Meer favoriete plekjes van Astrid Stockman vind je hier.

Volledig scherm © Paard Van Troje/Nimmegeers

Voor tips over waar je moet shoppen, moet je niet bij komiek en cabaretier Wouter Deprez zijn. Kleren interesseren hem weinig. Waar je wel urenlang over kan praten met hem, zijn boeken en boekenwinkels. “Daar ga ik heel graag naartoe. Vooral de Walry en het Paard van Troje. Momenteel heb ik even een stop gezet op mijn bezoekjes, omdat ik nog te veel boeken heb liggen die ik nog moet lezen, maar dat zijn plekken waar ik heel graag kom. Ik voel me instant thuis daar.”

Paard Van Troje, Kouter 113, 9000 Gent Meer favoriete plekjes van Wouter Deprez vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Volledig scherm © Joris Smets/VTM

Stordeur aan de Vaart in Leuven opende de deuren in 2018 en groeide al snel uit tot een van de favoriete plekjes van VTM-nieuwsanker Birgit Herteleer. “Om te klimmen én om te eten. Vroeger klom ik vaak, tegenwoordig combineer ik het met andere sporten, zoals lopen en mountainbiken. Als ik ga klimmen, is het bijna altijd in Stordeur. Maar niet alleen klimmen. Na een werkdag vind je mij er regelmatig om te eten en te drinken. De wrap met kip, het stoofvlees... klassiekers die hier fantastisch lekker zijn. Het prachtige uitzicht vanop het terras krijg je er gratis bij.”

Aarschotsesteenweg 112, 3012 Leuven Meer favoriete plekjes van Birgit Herteleer vind je hier.

Volledig scherm © Marc Baert

“Canapé in Tervuren, het restaurant van Jeroen De Pauw, is een absolute aanrader”, geeft televisiemaker Rob Vanoudenhoven als tip. “Ik ken hem ondertussen al ruim dertig jaar en het is altijd al een beetje zijn droom geweest om zo’n concept uit te kunnen bouwen. Het is geen alledaags restaurant, maar een zaak waar je je kan neerploffen alsof je thuiskomt. Natuurlijk zijn ook de producten van een uitstekende kwaliteit. En het personeel is altijd bijzonder vriendelijk.”

Parking Panquin, 3080 Tervuren Meer favoriete plekjes van Rob Vanoudenhoven vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Volledig scherm © Benny Proot

“Ik ben fan van de thriftshops”, lacht #LikeMe-actrice Sali Haidara. “Als ik in Gent of Antwerpen ben dan vind je mij wel eens in een tweedehandswinkel. Daar kan je altijd heel leuke kleren scoren, zonder daar te veel voor te betalen. Het verheugt me om te zien dat er steeds meer zo’n winkels bijkomen in Brugge. Think Twice in de Sint-Jakobsstraat is daar een voorbeeld van. Ook de Kringloopwinkel is een adres waar je me af en toe kan vinden. Verder ben ik fan van Dille & Kamille op het Simon Stevinplein. De interieurzaak geeft me een boerderijgevoel, het ruikt er altijd lekker. De inrichting met vele kleurtjes spreekt aan. Ook in de Flying Tiger in de Zuidzandstraat kom ik graag. Ik heb meestal niks nodig als ik er binnenga, maar ik kom met vijf verschillende dingen weer buiten.”

Flying Tiger, Zuidzandstraat 30, 8000 Brugge Meer favoriete plekjes van Sali Haidara vind je hier.

“Het zou een beetje raar zijn, mocht ik mijn citytrip niet beginnen in The Chocolate Line", vertelt chocolatier Dominique Persoone. “Dit is mijn thuis, de plaats waar je mij zeker op zaterdag, maar ook op andere dagen vaak kunt vinden. De winkel bestaat nu 28 jaar en is ongelooflijk geëvolueerd. Mijn echtgenote Fabienne zwaait hier doorgaans de plak. Mij kan je aan het werk zien aan de chocolademachines die je door de hoge ramen ziet draaien. The Chocolate Line hebben we vier jaar geleden omgetoverd tot een belevingswinkel. Ik ben er heel trots op.”

Simon Stevinplein 19, 8000 Brugge Meer favoriete plekjes van Dominique Persoone vind je hier.

LIMBURG

Volledig scherm Voor de beste kleren trekt Dana naar Helsen Ladies, waar ze ook haar favoriete jasje (op de foto) vandaan heeft. © Karolien Coenen

“Wanneer ik op zoek ben naar kleren om naar te kijken én te dragen, reken ik op kledingwinkel Helsen Ladies in de Kapelstraat”, vertelt zangeres Dana Winner. “Ik geef toe: ik ben daar kind aan huis. Daar is het Liesbeth Helsen, de zus van modeontwerper Stijn Helsen die het kostuum van Spiderman ontwierp, die ik vertrouw om mij aan te kleden. De jas die ik momenteel graag draag, is van hen. Mij tegenkomen in kleren die niét van Helsen Ladies zijn, gebeurt dus niet vaak.”

Kapelstraat 57, 3500 Hasselt Meer favoriete plekjes van Dana Winner vind je hier.

Volledig scherm George & The Bear is één van zijn favoriete plekjes in Genk. © Mine Dalemans

“Eén van mijn favoriete plekjes in Genk? Dat is zeker en vast de vinyl- en koffiezaak George & The Bear, gelegen aan de Vennestraat in Winterslag.” Dat vertelt rapper Tiewai ons, en die keuze hoeft niet te verbazen. “Ik heb in samenwerking met de zaak al verschillende vinylplaten uitgebracht. Maar ik vind het gewoon ook heel leuk om er naartoe te gaan. Je kan er een koffie drinken terwijl je letterlijk tussen de muziek vertoeft. Wie liever buiten zit, kan natuurlijk ook terecht op het terras. Eerlijk? Ik vind het fijn om binnen door de rekken met platen te snuisteren. Het is een bijzondere zaak van een goede vriend van mij, waar je me toch wel wekelijks kan vinden.”

Vennestraat 353, 3600 Genk Meer favoriete plekjes van rapper Tiewai vind je hier.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.