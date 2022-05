Waar eet Jacky Lafon het liefst mosselen, zoekt Willy Sommers de rust op en koopt Anke Buckinx een nieuwe outfit? Ontdek hier de favoriete plekjes van onze BV’s

Ben jij soms ook benieuwd waar onze BV’s graag vertoeven? Zo kent acteur Peter Thyssen een topadres voor een heerlijk ijsje in het Waasland, drinkt Jitske Van de Veire al eens graag een heerlijke mocktail in Gent en kan Anke Buckinx het niet laten om in haar lievelingswinkel in Hasselt nog snel een nieuwe outfit te passen voor ze haar kinderen van school gaat halen. Of het nu is om te eten, drinken, wandelen, rusten of plezier te beleven: wij selecteerden enkele favoriete adresjes die je zelf ook eens kan uitproberen.