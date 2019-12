Vrouw wordt onwel aan balie in ziekenhuis: man maakt ervan gebruik om gsm te stelen WHW

02 december 2019

18u26 0 Een man uit Halle is veroordeeld tot 1 maand met uitstel voor een opmerkelijke diefstal. De man stal in een ziekenhuis de gsm van een vrouw die onwel was geworden.

Gelegenheid maakt de dief, werd weeral eens bewezen. Op 25 maart 2018 kwam de man met een van zijn kinderen op medisch onderzoek; Aan het onthaal moest hij even wachten op zijn beurt. Op dat moment werd een vrouw voor hem onwel. Ze rende naar het toilet en liet haar gsm op de balie liggen. Hiervan maakte de man gebruik om de gsm te pakken. Vervolgens ging hij het toestel in de wagen leggen. Toen de vrouw even later terugkwam en hem vroeg naar de gsm gaf hij het toestel toch terug. “Ik had het buiten gevonden”, gaf hij als leugentje mee. De bewakingsbeelden toonden echter de ware toedracht aan. Daarom werd hem een minnelijke schikking van 250 euro voorgesteld maar hier ging hij niet op in. Daarom werd hij vervolgd en uiteindelijk veroordeeld.

