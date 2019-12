Vrouw verdacht van ‘uitlenen’ bankrekening aan oplichters WHW

02 december 2019

19u29 0 Een vrouw uit Zemst riskeert 15 maanden cel omdat ze haar bankrekening ter beschikking van een criminele organisatie zou gesteld hebben. Zelf wijst ze naar haar ex-echtgenoot als boosdoener.

Een man uit Vilvoorde merkte dat hij 3810 euro, die hij zou ontvangen na een erfenis, maar niet kreeg. Hierop diende hij klacht in. Onderzoek wees uit dat het geld was overgeschreven naar een vrouw uit Steenokkerzeel. Zij zou volgens het parket een schakel zijn in een grote bende oplichters, die facturen onderschepte en de rekeningnummers veranderde. Zelf ontkende ze ter zitting elke betrokkenheid. “Zij is een slachtoffer”, aldus haar advocaat, “haar ex-man werkte bij Bpost en hij heeft zo die post kunnen onderscheppen. Die bankrekening stond officieel op haar naam maar haar ex maakte hiervan in de praktijk gebruik. Het is bij hem dat het parket moet zijn.” Uitspraak op 6 juni.