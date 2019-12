Vrouw krijgt job dankzij vervalste documenten WHW

02 december 2019

19u09 0 Een vrouw uit Denderleeuw riskeert 15 maanden cel en een boete van 4.000 euro omdat ze een resem documenten had vervalst. Zo had A.D. valse diploma’s gemaakt om te kunnen gaan solliciteren en had ze tot tweemaal toe de handtekening van haar toenmalige partner nagebootst: op een leasecontract en op een gerechtelijk document.

De partner zat immers in een collectieve schuldenregeling, maar de arbeidsrechtbank had die herroepen. Zonder haar partner op de hoogte te brengen, vulde A.D, toen nog wonend in Halle, een beroepsformulier in en ondertekende dat met een nagemaakte handtekening van haar partner, zodat het leek alsof hij in beroep ging. Pas toen de man geconfronteerd werd met het arrest van het hof van beroep en de bijbehorende kosten, kwam het bedrog aan het licht. Daarnaast had A.D. ook de handtekening van haar partner vervalst op een leasecontract van een wagen, en ook dat bedrog kwam pas aan het licht toen de man plots de dringende vraag van de autohandelaar kreeg om 22.000 euro te betalen. Ten slotte had de vrouw ook een reeks valse attesten opgemaakt zodat het leek alsof ze afgestudeerd was als verpleegkundige. Daarmee ging ze solliciteren in verschillende woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. “Ze bemachtigde zo vier jobs, tot ook daar de waarheid aan het licht kwam”, aldus het parket. Ze kwam zelf niet opdagen voor haar proces, zodat ze bij verstek dreigt veroordeeld te worden.