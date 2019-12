Vrouw belt bij werkgever naar astrologielijnen...met gepeperde telefoonrekening tot gevolg WHW

03 december 2019

18u02 0 Een vrouw uit Halle riskeert 15 maanden cel voor verschillende diefstallen en oplichtingen. De vrouw had een voorliefde voor astrologie en belde daarom vaak naar peperdure 0900-lijnen. Dit deed ze echter niet thuis maar bij haar werkgevers.

De vrouw moest zich voor zes dossiers komen verantwoorden maar kwam niet opdagen in het justitiepaleis. In oktober 2017 was ze werkzaam als toezichthoudster bij een school in Alsemberg. Hierbij zou ze cash geld, vuilniszakken en WC-papier hebben gestolen. Bovendien hadden ze op de school gemerkt dat ze plots een telefoonrekening van maar liefst 1200 euro hadden. Uit een intern onderzoek bleken de telefoontjes gebeurd te zijn naar een astrologe tijdens haar werkuren. Ondertussen woonde ze na de breuk met haar vriend in bij een bevriend koppel. Deze brave mensen kregen al snel spijt van hun goedheid want de vrouw wilde schaamteloos vertrekken met 3 gsm’s. Ook daar bleken ze plots last te hebben van een enorme telefoonrekening, natuurlijk ten gevolge van telefoontjes naar de astrologielijn. De vrouw bleek al 35 veroordelingen bij de politierechtbank te hebben. Het staat dan ook in de sterren geschreven dat haar op 6 januari een nieuwe veroordeling wacht.