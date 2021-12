Vrouw (33) wil intrekken bij polygame buurman: “Crapuleus plannetje bedacht om echtgenoot uit te schakelen”

Kortrijk Gino (64) en Lydia (63) nemen afscheid van frituur De Houtmarkt, enthousi­ast gezin neemt zaak over

Gino Vanhaverbeke (64) en Lydia Van Hauwaert (63) zijn niet langer de zaakvoerders van frituur De Houtmarkt, nu ze eindelijk van hun welverdiend pensioen kunnen genieten. Er was zaterdagavond een afscheidsdrink voor de klanten. “We hebben het altijd graag gedaan, maar het is tijd voor jonge mensen om over te nemen”, zegt Gino. Die jonge mensen zijn er. Een Kortrijks gezin heropent De Houtmarkt op 7 januari. “We houden alles zoals het is, want het is een sterke frituur.”

