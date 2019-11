Vrijgesproken voor verkrachting maar niet voor partnergeweld: 4 maanden cel WHW

21 november 2019

16u16 1 Een dertiger uit Dilbeek is veroordeeld tot 4 maanden cel voor partnergeweld. Hij werd ook vervolgd voor het verkrachten van zijn vriendin maar hiervoor werd hij vrijgesproken.

Op oudejaarsavond 2017 barstte de bom tussen de beklaagde en zijn vriendin, met wie hij een kindje had. Het koppel had al even relationele problemen en toen zij opperde om er een einde aan te maken sloegen zijn stoppen door. Hij gaf een vuistslag op haar oog en nam haar in een wurggreep. Dit alles gebeurde in het bijzijn van hun zoontje. Bovendien beweerde ze dat hij haar twee keer tot seks gedwongen had. Voor dit laatste sprak de rechtbank hem vrij op basis van twijfel. Wel kreeg hij 4 maanden cel voor de slagen aan haar.