Vrijdag Nacht van de Superheroes met twee bands en dj

Tielt Internaat Ie­perstraat neemt volledige derde verdieping ook in gebruik: “Het was of verbouwen of met wachtlijs­ten zitten”

Internaten niet meer van deze tijd? Niets is minder waar. In het internaat van Scholengroep Molenland in de Ieperstraat wordt een extra verdieping van het voormalige kloostergebouw klaargestoomd om leerlingen te kunnen huisvesten. Dat is nodig, want het aantal inschrijvingen blijft stijgen. “Bij sommige mensen heeft een internaat nog steeds een negatieve bijklank, maar ik kan verzekeren dat het hier geen strafkamp is. Integendeel. We bieden hier een warme tweede thuis en dat besef groeit bij ouders”, zegt beheerder Tom Creytens.

6 juli