Wissels in Vosselaarse gemeenteraad Toon Verheijen

07 februari 2020

14u22 1

Tom Hens (CD&V heeft afscheid genomen als voorzitter van de gemeenteraad. Hij wordt in de toekomst vervangen door Inge Bruynooghe. Ook bij de oppositie is er een wissel, want raadslid Vincent De Clerq (Vosselaar Vooruit) doet afstand van zijn mandaat. Kevin Luyckx (Vosselaar Vooruit), tweede opvolger van de lijst, zal hem vervangen.