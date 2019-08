Werken aan kunstgrasveld Diepvenneke Toon Verheijen

06 augustus 2019

15u25 0

Een aannemer is gestart met werken aan het kunstgrasveld aan het sportcentrum Diepvenneke in Vosselaar. Tot 9 augustus 2019 kan e hinder zijn op de wandel- en looppaden. De doorgang naar de Vlegelstraat en ook het wandelpad tussen het B-veld en de gemeentelijke werkplaats zullen afgesloten worden voor voetgangers en fietsers. Na de werkuren is doorgang wel mogelijk.