Warme William wijst je de weg in Grotenhoutbos Liese Demeulenaere

07 oktober 2020

17u47 0 Vosselaar In het kader van de Week van de Geestelijke Gezondheid organiseert Vosselaar in samenwerking met het project Warme William een bijzondere wandeling waarbij kinderen opdrachten en tips krijgen over praten, luisteren en je goed in je vel voelen.

De wandeling van ongeveer 3 kilometer start aan de ingang van het Grotenhoutbos in de Breem en is volledig bewegwijzerd met pijlen van de blauwe beer William. De vriendelijke beer wil kinderen helpen zich beter uit te spreken over hun gevoelens. Jongeren durven het vaak niet zeggen wanneer er iets scheelt en dat kan in heel extreme gevallen dramatisch aflopen. Met het initiatief wil de gemeente kinderen nieuwe tools aanreiken om gemakkelijker te praten over hun problemen.

Tijdens de wandeling kom je regelmatig letters tegen. Wie alle letters spot, kan het antwoordformulier volledig invullen en binnenbrengen om een leuke prijs te winnen. Antwoordformulieren kunnen nog tot 14 oktober worden ingediend in de zwarte brievenbus voor het gemeentehuis. De wandelroute zelf blijft nog open tot 10 oktober.