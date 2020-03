Waar kan je eten afhalen ? Welk restaurant of brasserie levert aan huis ? Lees hier waar u terecht kunt in Vosselaar Toon Verheijen

16 maart 2020

20u31 0 Vosselaar Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Vosselaar onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar toon.verheijen@dpgmedia.be. Wij proberen deze lijst aan te vullen en te vernieuwen.

't Vossepootje

Traiteur ‘t Vossepootje levert aan huis of je kan zelf afhalen in de PLoegstraat 16. Verse soepmenu en dagmenu kan je op de website en facebookpagina vinden. Bestellen kan via SMS of mail of natuurlijk ook telefonisch.

http://www.tvossepootje.be