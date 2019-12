Vosselaarse jeugd krijgt nieuwe skatepark in 2020 Toon Verheijen

17 december 2019

16u04 8 Vosselaar De skaters van Vosselaar kunnen nog tot begin januari terecht in een tijdelijke overdekt skatepark in de Gemeentehal. Volgend jaar wil de gemeente in overleg gaan met de skaters om een nieuw skatepark te realiseren.

De gemeente heeft al geruime tijd wat skatetoestellen staan aan ’t Diepvenneke. De laatste jaren zijn de gebruikers vragende partij om de speeltoestellen te vervangen door een volwaardig en nieuw skatepark. Ook de jeugdraad vraagt dat al geruime tijd. “We hebben enkele dagen geleden de nodige budgetten vrijgemaakt om in 2020 een nieuw skateterrein aan te leggen”, zegt schepen Jan Swinnen (N-VA). “ In afwachting van het nieuwe skatepark organiseert de Jeugddienst en de Jeugdraad een overdekt skateterrein in de Vosselaarse Gemeentehal. Omdat jongeren al op dinsdag of woensdag gedaan hebben met de examens hebben we ervoor gekozen om al op woensdag de deuren te openen. Tot en met 3 januari 2020 kan iedereen gratis terecht in de gemeentehal om te skaten, rollerskaten, bmx’en en steppen.” De deuren zijn elke werkdag open van 9 tot 17 uur. De gemeentehal zal gesloten zijn op 25 en 26 december en op 1 januari.

Ontwerpers gezocht

De Jeugddienst en Jeugdraad gaan op zoek naar jongeren die in 2020 willen meedenken over een nieuw skatepark. “Wat zijn de noden van de skaters? Wat willen ze graag verwezenlijkt zien? Wat zouden ze écht graaf vinden? Samen met de leverancier bekijken we wat gerealiseerd kan worden binnen de beschikbare budgetten. Zo zetten we in op een nieuw skateterrein voor én door de jongeren”, zegt Stef Slegers van de Jeugddienst. Jongeren kunnen zich kandidaat stellen via stef.slegers@vosselaar.be of hun naam opgeven in de Gemeentehal.