Vosselaar wordt startplaats Heistse Pijl: “Dit overtreft mijn stoutste dromen” Minstens voor volgende drie jaar Toon Verheijen

10 januari 2020

16u09 0 Vosselaar Het is een van de kleinste gemeenten van de Kempen, maar Vosselaar is er wel in geslaagd om minstens de eerstvolgende drie jaar de startplaats te worden van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. De voorbije drie jaar startte die in Turnhout. “In Vosselaar zal het rennersdorp, de presentatie en de start allemaal op een zakdoek bij elkaar zitten. Dat zal de beleving alleen maar vergroten.”

De Heistse Pijl startte in 1947, maar hield begin jaren ’80 op te bestaan. Maar in 2008 werd de koers opnieuw boven de doopvont gehouden en plaatsen Geert Omloop, Greg Van Avermaet en zelfs twee keer Tom Boonen zichzelf op de erelijst.

De koers is al langer geen ‘kermiskoers’ meer. De voorbije drie jaar werd de start gegeven in Turnhout, maar het contract met de stad liep af en daarop ging de organisatie op zoek naar alternatieven. Onder meer dankzij ondernemers Frans Versmissen en Guy Litsenborg werd contact gelegd met Vosselaar dat met Gilles Bultinck (CD&V) een wielerminnend burgemeester heeft.

“Ik geef toe dat ik de droom had om ooit weer een echte koers in Vosselaar te krijgen, maar dat het nu de Heistse Pijl wordt overtreft mijn stoutste dromen”, lacht Gilles Bultinck. “Het was ook niet meteen iets wat in ons bestuursakkoord stond, maar het sluit er wel bij aan. We willen Vosselaar nog meer laten bruisen. De Heistse Pijl zal net in het weekend van onze lentebraderij zijn, dus we kunnen er één groot feestweekend van maken. We werken nu volop aan een programma waarbij we al onze handelaars, ondernemers en verenigingen betrekken. En het is mooi dat de gemeente die ooit die jongste wereldkampioen op de weg leverde, namelijk Karel Caers 86 jaar geleden, dat we terug profrenners over onze wegen mogen zien rijden.”

Ik droomde wel van een koers in Vosselaar, maar de Heistse Pijl overtreft toch mijn stoutste dromen Gilles Bultinck (CD&V)

Start

De start op 6 juni zal gebeuren pal in het centrum, maar een exacte locatie moet nog bepaald worden. “Dat gaan we nu de volgende weken allemaal bekijken, maar het belangrijkste is dat we in het noorden van de Kempen blijven”, vertelt organisator Jef Van den Bosch. “Het leuke aan Vosselaar is dat het allemaal veel compacter is. In Turnhout lag de plaats van de bussen van de renners te ver van de start van de wedstrijd en plaats waar de presentatie van de renners gebeurde. Hier zal allemaal veel dichter bij elkaar liggen wat de beleving ook veel groter maakt. We hopen er samen met de ondernemers en verenigingen een echt feest van te maken met eventueel nog optredens en dergelijke. We hebben nu een contract voor drie jaar, maar dat kan daarna eventueel verlengd worden.”

Alles zal dichter bij elkaar liggen in Vosselaar. Dat maakt de beleving alleen maar groter. Jef Van den Bosch

Deelnemersveld

Over de renners die aan de start zullen staan, blijven ze bij de organisatie nog op de vlakte. “De onderhandeling enzijn bezig. We hebben ongeveer wel een zicht op wie er zal rijden, maar we brengen dat pas naar buiten als alles rond is.”

Ook recreatieve fietsliefhebbers kunnen de Kempische regio de dag na de profkoers op hun eigen niveau ontdekken tijdens de Heylen Vastgoed Classic. De opbrengst van deze toertocht gaat, net als vorig jaar, opnieuw integraal naar het goede doel. Komende maanden wordt het nieuwe parcours, met start in Heist-op-den-Berg, verder uitgestippeld en bekendgemaakt. Een passage door Vosselaar is een zekerheid.