Vosselaar Kermis verhuist naar eind juli: “Kermis met veel regels maar hopelijk ook met veel plezier” Toon Verheijen

15 juli 2020

21u05 8 Vosselaar De gemeente Vosselaar pakt deze zomer gedurende twee weekends uit met de eerste editie van Vosselaar Zomert. Tijdens het eerste weekend is er een kermis gepland en in het weekend in augustus een zomerse happening. Zo komt er toch nog wat extra leven in de brouwerij in Vosselaar. Het aantal bezoekers zal wel constant gemonitord worden. “We kunnen capaciteit ook altijd nog terugschroeven.”

Het was even balen voor de kermisliefhebbers in Vosselaar. De kermis die normaal zou doorgaan van 4 tot 8 juli was een tijd geleden al afgelast, maar op het einde van juni kwam dan plots het nieuws dat kermissen dan toch mochten vanaf 1 juli; “Dat was echter te kort dag om alles nog goed geregeld te krijgen”, zeggen jeugdconsulent Stef Slegers en schepen van feestelijkheden Tinne Wouters (N-VA). “Maar met Vosselaar Zomert hopen we toch iets leuks aan te bieden. Het eerste weekend (24 t.e.m. 26 juli) zal er alsnog een kermisweekend georganiseerd worden. Het tweede weekend (21 t.e.m. 23 augustus) volgt er een Zomerse Happening in samenspraak Ondernemend Vosselaar.”

Stewards zullen iedereen welkom heten en handgel aanbieden Schepen Tinne Wouters (N-VA))

Stewards

De kermis zal starten op vrijdag 24 juli om 18 uur en op zaterdag en zondag om 14 uur. Op één attractie na zullen alle deelnemers dan present zijn in het dorpscentrum. Het zal wel nog altijd een speciale kermis zijn. “Het kermisterrein zal volledig afgesloten worden. Er zijn drie in- en uitgangen waar stewards de bezoekers zullen opwachten”, zegt Tinne Wouters. “Die komen aan de hoek Maurits Pottersstraat en Cingel, Schoolstraat en hoek Tramstraat en Cingel. Deze stewards zullen de bezoekers verwelkomen en hen een ontsmettingsalcohol/spray aanbieden. De bezoekers worden verplicht om een circulatieplan te volgen. Via een geautomatiseerd systeem wordt het aantal bezoekers constant gemonitord. Van zodra deze maximumcapaciteit is bereikt zullen er (voorlopig) geen bezoekers meer toegelaten worden op het kermisterrein.”

Bij een rood licht zullen de inwoners worden opgeroepen om nog even te wachten en nog niet naar het centrum af te zakken Schepen Tinne Wouters (N-VA)

Barometer

Op de sociale media van Vrije Tijd Vosselaar zullen bezoekers tijdens de kermis per half uur kunnen zien hoe druk het is. “Bij een groen licht is het nog rustig op de kermis en kan je vlot naar het centrum afzakken. Bij een oranje licht is de maximale capaciteit bijna bereikt. Bij een rood licht zullen de inwoners worden opgeroepen om nog even te wachten en nog niet naar het centrum af te zakken”, zeggen Tinne Wouters en Stef Slegers. “Een medewerker van de dienst vrije tijd zal op elk ogenblik aanwezig zijn om vinger aan de pols te houden en de capaciteit, indien nodig, te beperken. De sterkte van dit evenement is onze grote dorpskern, met relatief kleine kermis. Op een kermisterrein van meer dan 7.000 m² staan ongeveer 24 attracties en kramen. Door het circulatieplan krijgen de bezoekers de hele breedte van de rijbaan om zich te verplaatsen, waardoor de social distance regels perfect gerespecteerd kunnen worden. Hopelijk zorgt de kermis alsnog voor amusement voor groot én klein en kunnen de Vosselarenaren toch ook een beetje genieten van vakantie in eigen dorp!