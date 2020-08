Voetgangster aangereden op fietspad Jef Van Nooten

28 augustus 2020

Een 20-jarige vrouw is donderdagnamiddag rond 17.50 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Antwerpsesteenweg in Vosselaar. De voetgangster werd er op het fietspad aangereden door een bromfiets. Het slachtoffer, N.M., is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.