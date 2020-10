Voetgangster (81) gewond na botsing met fietser Jef Van Nooten

05 oktober 2020

11u33 2

Langs de Antwerpsesteenweg in Vosselaar zijn maandagochtend rond 8.05 uur een voetgangster en een fietser op elkaar gebotst. De voetgangster, de 81-jarige L.A. uit Vosselaar, raakte gewond. Ze is naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. De fietser bleef ongedeerd.