Voetgangster (47) gewond na aanrijding Jef Van Nooten

23 december 2019

10u48 1

De 47-jarige M.D. is zondagnamiddag rond 17 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Tramstraat in Vosselaar. De voetgangster werd er aangereden door een auto. Ze is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.