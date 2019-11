Twee extra parkeerplaatsen voor mindervaliden Toon Verheijen

08 november 2019

De gemeente Vosselaar gaat het aantal plaatsen voor mindervaliden uitbreiden. Er komen twee extra parkeerplaatsen waarvan eentje in de Pastoor Woestenborghlaan en eentje aan de Antwerpsesteenweg. De parkeerplaats in de Pastoor Woestenborghlaan ligt dicht tegen de kerk, het politiekantoor, de serviceflats en de kinderclub. Die plaats krijgt erg ruime afmetingen zodat het in- en uitstappen gemakkelijk kan verlopen. De tweede parkeerplaats komt ter hoogte van de post aan de Antwerpsesteenweg.