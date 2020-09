Trainer Tom Gevers bewandelt met Vosselaarse jeugd nieuwe weg: “Op onze manier onze eigenheid herontdekken” Jef Tegenbos

22 september 2020

10u59 0 Vosselaar In eerste provinciale stond vorig weekend het duel tussen ASV Geel en KVV Vosselaar op het programma. Een wedstrijd tussen twee ploegen die vorig jaar nog actief waren in wat toen de tweede amateurklasse was. Terwijl Geel geen licentie kreeg, was voor Vosselaar de sportieve stap terug een bewuste en eigen keuze.

Terug naar de basis. Dat was de weg die Vosselaar in de lente van dit jaar had uitgestippeld. Met aan het sportieve roer Tom Gevers, een trainer met een berg ervaring, die de club bovendien door en door kent. “We zijn aan een project begonnen dat niet van vandaag op morgen zal afgewerkt zijn”, verwijst de T1 naar de langere termijn, die de club voor ogen heeft. “Het verhaal op nationaal niveau was mooi, maar niet evenredig met de club. De eigenheid was een beetje weg. Die willen we nu herontdekken. Op onze manier.”

In die eigenheid past het verhaal van de jeugd, die een centrale plaats krijgt. “We zijn er intussen voluit mee bezig. De jongeren die vorig jaar bij ons actief waren, blijven een belangrijke schakel. Daarnaast willen we jonge spelers, die in het verleden vertrokken omdat het nationale verhaal te hoog gegrepen was, weer bij Vosselaar halen. Als we de kans krijgen om een gevestigde waarde binnen te halen, zullen we dat doen.”

Winst en verlies

Vosselaar begon de competitie met een overtuigende 3-0-overwinning tegen Rapid Leest. De match in Geel ging vorig weekend verloren (3-1). “Geel is een tegenstander, die in eerste provinciale sterk voor de dag zal komen”, stelt Gevers. “Meteen na de wedstrijd was ik ontgoocheld door enkele beslissingen van de ref. Na een nachtje slapen bleken er nog andere factoren mee een rol te hebben gespeeld. Tegen een goede ploeg als Geel is het belangrijk om de kansen af te werken. De doelpunten die we incasseerden, waren vermijdbaar. Maar dat is een leerproces waarvoor we gekozen hebben. Met vallen om weer overtuigend op te staan.”

Bedoeling is dat Vosselaar dit seizoen met die jonge garde zijn mannetje kan staan. “Zondag komt Zoersel op bezoek. Eveneens een ploeg die de jeugd op het voorplan zet. Ik verwacht dat het een open strijd zal worden, waarin we voluit voor de tweede thuiszege gaan.”