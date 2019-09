STEM-academie helpt leerlingen verschillende richtingen in secundair te leren kennen Toon Verheijen

05 september 2019

De gemeente Vosselaar organiseert dit najaar en in de lente van 2020 de ‘STEM-academie’ op woensdagnamiddagen. Het gaat om een tiental workshops gericht op kinderen van het vijfde en zesde leerjaar waarbij ze kennismaken met elektronica, chemie, techniek, biologie of andere richtingen. “Deze STEM-academie is uniek in de regio. Dankzij 10 verschillende workshops leren de kinderen de wereld van STEM kennen”,zegt schepen Tinne Wouters. “Op deze manier willen wij hun prikkelen om bij een latere studiekeuze te kiezen voor wetenschappen, techniek, wiskunde. Omdat wij onze jongeren willen motiveren zullen wij ook Janssen Pharmaceutica bezoeken en daar een workshop volgen. Zo leren zij het werk van wijlen dokter Paul Janssen, vroegere inwoner en ereburger van Vosselaar kennen en wie weet, treden zij later nog in zijn voetsporen.” De workshops die aangeboden worden zijn programmeren Sratch, mircowereld, maak je eogen electroquiz, een bezoek aan Janssen Pharmaceutica, virual reality, voederhuisjes maken, workshop bij Janssen, de proefmobiel en en robotworkshop. Deze workshops gaan door in samenwerking met Janssen Pharmaceutica, Jong Digidak, Discoverit, Jeugd, Cultuur en Wetenschap, Technica en Spelenderwijzer.