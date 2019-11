Sofie Jacobs (32) verwerkt verdriet voor overleden grootmoeder in debuutsingle ‘Als er een hemel zou bestaan’ Toon Verheijen

15 november 2019

09u29 10 Vosselaar Sofie Jacobs (32) lanceert vandaag haar debuutsingle ‘Als er een hemel zou bestaan’. De zangeres brengt met het nummer ode aan haar overleden grootmoeder. Voor de artieste is het ook een beetje een droom die uitkomt nadat ze op haar vijftiende begon te zingen. “Ik ben er even tussen uit geweest om voor de kindjes te zorgen, maar nu wil ik de sprong wagen”, vertelt Sofie.

Sofie Jacobs is afkomstig van Vosselaar, maar woont al geruime tijd met haar gezinnetje in Sint-Job-in-’t Goor. Ruim de helft van haar leven is ze al intensief met muziek bezig. “Ik zing eigenlijk al sinds mijn vijftiende”, vertelt Sofie Jacobs. “Na een tijdje kreeg ik de kans om in een pas opgestarte countryband te gaan zingen en toen ben ik eigenlijk echt verliefd geworden op het genre. Het is voor mij muziek die je echt tot in het hart raakt. Ik amuseerde me echt. Ik was 26 en de aanvragen voor optredens kwamen vlot binnen. Maar ik geraakte toen zwanger van ons eerste kindje en besloot de muziek toch meer even te laten voor wat het was en besloot volop voor het moederschap te gaan. Later kwam er nog een tweede spruit bij.”

Grootmoeder

Maar het cliché zegt, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus besloot Sofie in het najaar van 2018 de draad terug op te pikken en kroop ze opnieuw op het podium. “Weer met mijn grote liefde country, maar ik probeerde tussendoor ook Nederlandstalige muziek uit. Vooral nummers met toch een ietwat diepere betekenis spraken me enorm aan.” In februari van dit jaar kreeg Sofie een klap te verwerken. Haar grootmoeder langs vaders zijde stierf na een lange strijd. “Ik zocht naar een manier om mijn verdriet te verwerken en begon te schrijven. Gewoon in mijn eigen moedertaal en ik was zelf verbaasd hoe vlot het ging. Ik probeerde echt vanuit mijn hart te schrijven en de woorden kwamen er echt snel uit. Toen jaren geleden mijn grootmoeder langs moeders zijde stierf, had ik dat ook al eens gezien. Toen schreef ik ook een liedje, maar na verloop van tijd verdween het toch uit mijn hoofd. Dat wilde ik nu niet meer. Ik wilde er echt iets mee doen. Het heeft nu wel wat geduurd, maar ik ben blij dat ik er mijn eerste single van kan maken.”

Ooit zien we elkaar terug

Het nummer ‘Als er een hemel zou bestaan’ is dus niet alleen een droom van Sofie die uitkomt, maar is ook een beetje een manier om het verdriet een plaats te geven. “Het nummer zegt perfect wat ik voel. Afscheid nemen is niet definitief. Ergens zie je elkaar ooit weer terug. Het is een emotioneel nummer waarin ik toch mijn diepste gevoelens op tafel leg. Een ingetogen nummer ook. Ik hoop ook een beetje dat ik met mijn nummer mensen kan helpen om meer te praten over wat voor velen nog altijd een moeilijk onderwerp is.”

‘Als er een hemel zou bestaan’ is opgenomen in CC Reynaert in Vosselaar, de plaats waar Sofie van afkomstig is. Bekijk hier de clip.