Sinterklaas brengt zondag bezoek aan Vosselaar Toon Verheijen

21 november 2019

Sinterklaas is in het land en dat betekent dat hij ook de – hopelijke allemaal brave – kindjes in Vosselaar niet wil vergeten. Daarom heeft de Sint en heel zijn gevolg een gaatje gevonden in zijn drukke agenda om een bezoekje te brengen aan Vosselaar. De bedoeling is dat alle kinderen hem rond 13.30 uur opvangen op het Cingelplein aan het gemeentehuis. Daarna is iedereen uitgenodigd in de Gemeentehal voor een feest voor de jarige Sinterklaas. Alle kinderen die willen, mogen dan met hem ook op de foto.