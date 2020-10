Scouts Vosselaar grijpt terug naar traditie met thuistasting Liese Demeulenaere

10 oktober 2020

14u53 0 Vosselaar De jaarlijkse Smoutebollenbak en Bieravond van Scouts Don Bosco Vosselaar valt door corona in het water. Als coronaveilig alternatief komen ze met een thuistasting en daarmee grijpt de scoutsgroep terug naar traditie.

Normaal gezien trekt de Smoutebollenbak en Bieravond elk jaar zo’n 3000 man naar de Gemeentehal van Vosselaar. In de huidige omstandigheden is dat uiteraard niet mogelijk en dus kan de 54ste editie van het evenement niet doorgaan zoals gepland. In plaats van iedereen op een plek te verzamelen, gaat de scouts nu zelf met lekkers tot bij de mensen thuis.

Met de thuislevering gaat de scoutsgroep in wezen terug naar hoe het ooit allemaal begon. “Vroeger bakte een groepje moeders smoutebollen in een café en de scoutsleden brachten die dan aan huis”, vertelt Tim Joppen van Scouts Don Bosco. “Deze keer zullen we helaas geen smoutebollen kunnen bakken, want er is niet genoeg plek om dat coronaveilig te doen.” Daarom koos de scoutsgroep ervoor om drankpakketten aan huis te leveren voor een zogenaamde thuistasting als alternatief voor de populaire Bieravond. Mensen kunnen nog tot 31 oktober op de website kiezen uit vier verschillende pakketten: trappist, lokaal, verrassing en fris.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij de samenstelling van de pakketten werd uitdrukkelijk gekozen voor lokale, kleine brouwerijen om hen in deze moeilijke periode een duwtje in de rug te geven. “Wij vinden dat we als jeugdbeweging onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten opnemen”, zegt Tim.

Wie een lokaal of een verrassingspakket bestelt, ontvangt daarnaast ook een uitnodiging om een online tasting mee te volgen. Zo krijgen mensen de kans om de brouwers te spreken en vragen te stellen over hun product. “De brouwers die we daarover aanspraken, waren uiteraard meteen enthousiast.”

Typisch scouts

Nu de mensen niet meer tot bij hen kunnen komen, willen de scoutsleden zoveel mogelijk typische scoutssfeer bij de mensen thuis brengen. Wie een bestelling plaatst, mag een mooie doos verwachten die versierd is door de jongste leden en ontvangt ook een leuke cadeautje à la scouts. Elke week onthult de groep ook een extra verrassing. Deze week kwamen mensen te weten dat ze ook glazen met het officiële logo van de Smoutebollenbak en Bieravond kunnen krijgen.

De opbrengst van het hele gebeuren gaat zoals gewoonlijk naar de dagelijkse werking van de scouts en de spaarpot voor het vijfjaarlijkse buitenlands kamp in Oostenrijk.