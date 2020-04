René Woestenborghs overleden op 94-jarige leeftijd: “Zonder corona had de kerk afgeladen vol gezeten” Toon Verheijen

14 april 2020

23u11 5 Vosselaar René Woestenborghs is afgelopen weekend overleden op 94-jarige leeftijd, een dag na zijn 70ste huwelijksverjaardag met Madeleine Hermans, die in 2009 al overleed. René was een drijvende kracht in het verenigingsleven in Vosselaar. Zijn uitvaart in beperkte kring vindt woensdag plaats. “Wat René voor onze gemeente en onze gemeenschap heeft betekend, is amper te vatten”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (CD&V).

René Woestenborghs werd geboren in Vosselaar op 10 april 1926 als oudste zoon van tien kinderen. Na de lagere school in eigen gemeente trok hij naar het Sint-Victor in buurgemeente Turnhout. Op zijn 19de werd hij leerkracht na de normaalschool te hebben gevolgd in Mechelen. In die periode voetbalde René bij Vosselaar en dwong hij zelfs de promotie af naar eerste provinciale. “Wat René heeft betekend, is amper te vatten”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (CD&V). “Bijna dagelijks valt bij ons op het gemeentehuis nog zijn naam. Elk overzicht dat je van hem geeft, zal altijd onvolledig zijn.”

Turnkring

Van 1945 tot 1947 volgde René een cursus lichamelijke opvoeding. Zo stond hij in 1947 aan de wieg van de lokale turnkring. Daarnaast was hij van 1949 tot 1961 jeugdtrainer bij KVV Vosselaar en was hij in vanaf 1950 trainer-speler in het eerste elftal. In 1954 speelde hij zijn laatste wedstrijd voor het eerste elftal. Tot 1961 bleef hij ook trainer van het eerste elftal, waarna hij nog een aantal andere ploegen uit de regio trainde. Tussen 1952 en 1959 kreeg hij samen met zijn vrouw Madeleine, met wie hij in 1950 gehuwd was, vier zonen en een dochter.

KVV Vosselaar

René Woestenborghs had duidelijk een voorliefde voor KVV Vosselaar want in 1971-1972 werd hij opnieuw trainer van het eerste elftal. In 1973 richtte hij FC Krijt op, een voetbalploeg voor onderwijzers en gemeentepersoneel waarbij hij zelf ook op het veld stond.

“Na 33 jaar lesgeven, nam hij in 1978 afscheid van het onderwijs”, zegt Gilles Bultinck. “Pas vanaf toen had hij écht tijd voor hobby’s. René werd beëdigd vogelvanger-ringer voor het natuurkundig museum van het ministerie van Landbouw, boomkweker en bouwer van garageboxen. Daarnaast schreef hij voor het lokale blad ‘t Konijnenbergske en de Koning Boudewijnstichting. Hij was jarenlang imker en gids voor wandelingen in Vosselaar. In de jaren 80 was hij voorzitter van de sportraad en de heemkundige kring en zetelde hij in het bestuur van KVV Vosselaar en de milieuraad.”

Toerisme

Rene was in 1984 stichter en voorzitter van de lokale VVV/Toerisme Vosselaar en bleef dat tot december 2007. Zowel bij de heemkundige kring Adriaen Ghys als bij Toerisme Vosselaar droeg René het plaatselijke erfgoed hoog in het vaandel. Hij bouwde mee aan de Vosselaarse kerststal en waakte over de 15 kapelletjes. De Looypaal aan de grens met Turnhout en Beerse en de Vossenpaal om het hoogste punt van Vosselaar bovenop de Konijnenberg aan te duiden, kwamen er op initiatief van René net als de herdenkingsstenen voor Emiel Van Hemeldonck en Adriaan Ghys.”

Afscheid

De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in zijn woning ‘Molenakker’ in de Molenpad. Hij genoot er van de rust en de natuur in zijn tuin. In november 2009 nam hij afscheid van zijn Madeleine en in januari 2013 van zijn zoon Paul. “Volgens zijn familie heeft René op zijn 94ste verjaardag zelf aangegeven dat het goed geweest was,. Dat hij wilde gaan omdat zijn lichaam helemaal op was. Ondanks de mooie symbolische timing van verjaardag en huwelijksverjaardag, is het ontzettend jammer dat René net nu moest sterven, in volle coronatijd. Ik ben er immers van overtuigd dat de kerk in andere omstandigheden afgeladen vol gezeten zou hebben. Niemand had zo’n hart voor Vosselaar als René.”

De uitvaart vindt woensdag 15 april om 10 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Door de coronamaatregelen is dat in beperkte kring.