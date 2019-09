Protest tegen plan voor 64 appartementen op domein van wijlen dokter Paul Janssen: “Zo wordt Antwerpsesteenweg één lange betonstrook” Toon Verheijen

13 september 2019

22u30 0 Vosselaar De eigenaar van de villagrond van wijlen dokter Paul Janssen aan de Antwerpsesteenweg dient opnieuw een omgevingsvergunning om het perceel te verkavelen en er 64 appartementen neer te poten. Twee jaar geleden werd het project al eens afgewezen. De actiegroep Leefbaar Vosselaar is opnieuw gestart met een petitie en hoopt dat de gemeente weer een njet geeft.

“Stop mee de verkaveling van De Bomen”. De boodschap van de actiegroep Leefbaar Vosselaar is duidelijk. Heel de heisa draait om het gebied rond de vroegere villa van wijlen dokter Paul Janssen en zijn echtgenote Dora. De villa zelf werd gesloopt.

Nieuwe aanvraag

In 2011 doken de eerste plannen op voor 28 luxeflats, maar die werden nooit gerealiseerd door een gebrek aan interesse. Later werden de plannen bijgestuurd naar 64 kleinere appartementen. Dat plan kreeg een omgevingsvergunning, maar die werd later door de Raad voor Vergunningsbetwistingen weer ingetrokken. Nu is er dus een nieuwe aanvraag.

“Het zoveelste stukje groen dreigt te verdwijnen. Als dit doorgaat wordt de Antwerpsesteenweg één langgerekte betonstrook tussen Turnhout en Beerse. We vragen ons af waarom dezelfde plannen als twee jaar geleden nu weer worden ingediend.”

Petitie

Leefbaar Vosselaar hoopt met de petitie en de oproep zo veel mogelijk bezwaarschriften te genereren. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 21 september. “De gemeente verklaarde in 2015 dat het groene karakter van de Antwerpsesteenweg bewaard moet blijven dus we hopen dat ze consequent blijft”, klinkt het bij Leefbaar Vosselaar. “Bovendien vrezen we dat 64 appartementen verdeeld over drie woonblokken ver boven de bomenrijen gaan uitkomen. Bovendien zullen er ook heel wat bomen gekapt worden. Daarnaast zijn de in- en uitrit voorzien aan de Antwerpsesteenweg recht tegenover de in- en uitrit van Colruyt. Daar passeren dagelijks honderden schoolgaande kinderen.”

Onderzoek

Burgemeester Gilles Bultinck (CD&V) kan voorlopig nog geen uitspraak doen. “Het openbaar onderzoek loopt nog en we hebben het dossier nog niet besproken op het schepencollege”, zegt Bultinck. “We zitten ook met een deels vernieuwd bestuur dus we zullen dat sowieso al opnieuw moeten bekijken. Maar het klopt wel dat er in 2015 al is vastgelegd dat de gemeente het groene karakter van dat deel van de Antwerpsesteenweg wil behouden en er is ook al enige tijd een woonomgevingsplan. We zullen de ingediende plannen daar zeker aan aftoetsen.”

Procedure afwachten

Projectontwikkelaar Mathé Heeren had de tegenkanting verwacht. “Twee jaar geleden kregen we van de provincie een vergunning maar werd die door een procedurefout weer ingetrokken", zegt Heeren. “Daarom dienen we onze plannen opnieuw in. Toen we in 2006 het domein kochten, was dat met de bedoeling om er iets moois mee te doen. Het is tenslotte ook woongebied. We hebben er de beste architecten opgezet net om het volledig te laten passen in de omgeving. We bouwen inderdaad in de hoogte, maar dat wordt door de Vlaamse Bouwmeester ook aangeraden en bovendien zijn de gebouwen lager dan de oorspronkelijke luxeflats van in het begin. We wachten rustig de procedure af.”