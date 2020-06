Premie voor beheerswerken landschapspark Het Hof Toon Verheijen

08 juni 2020

18u31 0 Vosselaar Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft een erfgoedpremie van 17.500 euro toegekend voor enkele beheerswerken in het landschapspark Het Hof van Vosselaar. In afwachting van de geplande restauratiewerken aan het Hof kunnen de partners beginnen met de opwaardering van het park.

De voormalige pastorij ligt op een domein van zo'n 27 hectare. De gemeente Vosselaar en Kempens Landschap werden in 2018 eigenaar van het domein en het Agentschap Natuur en Bos werd beheerder van de bossen er rond. De bedoeling is dat heel het domein opgewaardeerd wordt. Zo wordt er momenteel werk gemaakt van het restauratiedossier van de oude pastorij.

Landschapspark

Ook het Engelse landschapspark zal opgeknapt worden. “Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen zullen gespecialiseerde boomverzorgers het dode hout uit de kroon van een 30-tal monumentale bomen snoeien”, zegt provincieafgevaardigde Kathleen Helsen. “Enkele bomen die niet in het landschapspark passen worden gekapt. We gaan 450 meter haag heraanplanten om het historisch uitzicht te herstellen en met gerichte maaibeurten creëren we een hooiland.” Burgemeester Gilles Bultinck (CD&V) is een tevreden man. Voor ons is dit een ideaal scenario: dankzij Kempens Landschap worden de werken opgevolgd en kunnen we een extra financieel steuntje in de rug krijgen. Er wacht ons nog een uitdagende restauratie, maar met deze werken zetten we alvast de eerste stap in de opwaardering van het Hof en zijn omgeving.”