Parknacht heeft dit jaar ook Parkdag Toon Verheijen

27 juni 2019

11u16 4 Vosselaar Parknacht is dit jaar aan de negende editie toe en pakt deze keer uit met een namiddagprogrammatie, Parkdag. Het festival in het Raadsherenpark blijft gratis.

Parknacht ontstond negen jaar geleden als opvolger van wat eerst Open Tropen was en later Cameleon Festival. De klemtoon van het festival blijft op muziek liggen in het genre van reggae, dub, funk, soul, jazz, afrobeat, latin, mestizo en andere wereldse klanken. “We hebben dit jaar nogal een internationale line-up”, zegt programmator Jef Verdick. “We hebben groepen uit Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en uiteraard ook ons land. Naast ons hoofdpodium hebben we ook nog een ‘dubcorner’ met Giraffe Sound uit Turnhout, Tempest Sound System uit Oud-Turnhout en nog tal van gast-dj’s en muzikanten uit binnen- en buitenland.”

Parknacht pakt dit haar ook uit met Parkdag tussen 14 en 18 uur. “Daarmee willen we vooral jonge gezinnen aantrekken”, zegt Eva Van Eijndhoven. “Naast de klassieke kinderanimatie laten we de kinderen ook kennismaken met circustechnieken en is er een percussieworkshop.”

Parknacht vindt plaats op 6 juli en de toegang blijft gratis. “Zo kunnen ook mensen met een beperkt budget komen genieten van de muziek”, zegt Pieter-Jan Van Beek. “Voorlopig lukt het ons om met een klein budget en steun van de stad Turnhout toch een leuk en aangenaam wereldmuziekfestival op poten te zetten.”

http://www.parknacht.be