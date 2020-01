Oudebaan twee weken afgesloten door werken Toon Verheijen

29 januari 2020

De Oudebaan is de komende twee weken volledig afgesloten voor het verkeer. Netwerkbeheerder Fluvius is bezig met het ondergronds brengen van de nutsvoorzieningen tussen het Hofeinde en het Looy. Tegelijkertijd wordt de openbare verlichting omgeschakeld naar LED-verlichting. Tijdens de werken zal de straat volledig afgesloten zijn, waardoor je in beide richtingen een omleiding moet volgen via Hofeinde – Stoktsebaan – Kapelstraat. Plaatselijk verkeer, voetgangers en fietsers kunnen er wel door.