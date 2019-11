Nieuw biercollectief FoxTown Beer Crew lanceert in maart eerste bier(en): “Een droom van elke hobbybrouwer die uitkomt” Toon Verheijen

07 november 2019

18u00 0 Vosselaar Vier mannen. Alle vier gepassioneerd door bier en vooral door het bierbrouwen. Na jarenlang brouwen ‘voor eigen gebruik’ heeft FoxTown Beer Crew besloten om de buitenwereld mee te laten genieten van hun brouwsels. Met een crowdfunding willen ze tegen maart op het festival MEUG minstens één bier te lanceren. Met een beetje geluk worden het er zelfs drie.

Pieter en Wannes brouwen al sinds 2008 hun eigen bieren in de meest uiteenlopende stijlen. Later kwamen daar nog Toon – die nu al jaren een eigen brutbier brouwt dat door iedereen in de vriendenkring gesmaakt wordt - en Steven bij. Die laatste is onder meer de drijvende kracht achter het Vosselaars Bierfestival en al tien jaar betrokken bij Brouwerij De Lelie van onder meer het Pausbier. Sindsdien brouwen ze samen voor vrienden, maar kregen ze toch regelmatig de vraag of ze hun bieren niet op de markt wilden brengen. “En dan hebben we de knoop maar doorgehakt”, lacht voorzitter Toon Versmissen van FoxTown Beer Crew. “De naam was snel gekozen want lachend noemen we ons dorp Vosselaar dikwijls al Foxtown City.”

Tripel

De voorbije maanden werd vol ingezet op de ontwikkeling van het eerste bier dat ze willen lanceren: een eigen tripel van zo’n 8°. In januari zal in Craeywinckelhof in Lubbeek de eerste batch gebrouwen worden. Uw reporter kon de testbrouwsels van de tripel proeven en het moet gezegd worden: ze smaakten. “We gaan de komende weken het recept nog volledig op punt zetten want we willen 100 procent tevreden over zijn over onze InnerFox Tripel”, klinkt het bij de vier biermusketiers. “Bij die brouwerij hadden we het beste gevoel. We mogen zelf alle parameters bepalen én we mogen het bier zelf mee gaan brouwen. Dat geeft ons wel een goed gevoel want dan weten we tenminste echt dat het de onze zal zijn. We brouwen in januari en stellen het bier dan voor op Meug in het Zuiders Pershuis in Antwerpen.” Meug is voor de doorwinterde bier-, wijn- of whiskyliefhebber ondertussen geen onbekende speler meer in het wereldje. Aan de Zuiderdokken in Antwerpen organiseert de - MeugCrew - al enkele jaren Tastival. FoxTown Beer Crew krijgt daar een stand. Het festival vindt dit jaar plaats op 14 maart.

Crowdfunding

FoxTown Beer Crew heeft ondertussen ook een crowdfunding opgestart in de hoop voldoende geld in te zamelen om hun droom volgend jaar te realiseren. “Als we 5.000 euro inzamelen, hebben we genoeg voor de eerste batch van onze tripel”, vertellen de brouwers. “En uiteraard ook onze glazen en T-shirts en dergelijke. Halen we 7.500 euro op, dan lanceren we ook ineens ons tweede bier, een IPA. En in het geval we 10.000 euro zouden ophalen komt er tegen eind 2020 ineens een brutbier bij, ideaal voor de feestdagen (lachen). Zeker die 7.500 euro ophalen zou al leuk zijn, want als je op een festival meteen twee bieren kunt presenteren is dat mooi meegenomen.” En stilletjes hopen de mannen dat het daar niet bij blijft. “We hebben in al die jaren al heel wat testbrouwsels en recepten uitgetest en uitgewerkt. Dus er zitten er heel wat in de pijplijn. Als alles goed begint te draaien, kunnen er dus nog volgen. In eerste instantie zal het bij de drie blijven, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Misschien volgen er nog. Mogelijk zullen we met wisselbieren werken en volgen er nog. Dat zal de toekomst uitwijzen.” Ondertussen is bij het ter perse gaan van dit artikel al bijna 50 procent van het beoogde doel van 5.000 euro opgehaald.

Alle informatie over de verschillende pakketten die aangeboden worden via de crowdfunding: https://www.ulule.com/foxtown-beer-crew/ of https://www.facebook.com/FoxtownBeerCrew/