Mondmaskers belanden op 29 en 30 mei in de brievenbus Toon Verheijen

21 mei 2020

15u25 0 Vosselaar De inwoners van Vosselaar zullen op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei hun mondmasker in de brievenbus krijgen. Vrijwilligers en medewerkers van de gemeente zullen de 10.000 mondmaskers ronddragen.

De mondmaskers worden in een grote witte omslag met het logo van de gemeente geleverd. Is de brievenbus te klein of overvol, dan wordt er aangebeld Is er niemand thuis, dan steken wij een kaartje in de bus om je mondmasker op 2 juni te komen ophalen in de Gemeentehal (achter het gemeentehuis) tussen 18 en 20 uur. Er zijn 3 verschillende types mondmaskers: man, vrouw en kind (geboortejaar 2008 tot 2014). Per adres worden de juiste types geleverd op basis van de gezinssamenstelling. De mondmaskers zijn herbruikbaar en uitwasbaar. Een handige gebruiksaanwijziging wordt meegegeven.

Filters

Naast de mondmaskers ontvang je ook meteen een pakket met herbruikbare filters. Deze werden geleverd door de federale overheid voor alle inwoners vanaf 12 jaar. Je knipt de filter op maat van je mondmasker.Lokaal bestuur Vosselaar heeft gekozen om mondmaskers te voorzien voor alle inwoners vanaf 6 jaar. De federale overheid verplicht dit slechts vanaf de leeftijd vanaf 12 jaar. Dit is eveneens de leeftijd om verplicht een mondmasker te dragen in bus, tram of trein. Je kan ook een mondmasker dragen zonder filter of zelf eentje maken van een koffiefilter.

Tips

De gemeente geeft ook nog eens de tips mee voor wanneer er best een mondmasker gedragen wordt: bij nauw contact met anderen, wanneer je de afstand van anderhalve meter niet kan vrijwaren, in de winkel/gemeentehuis/dokter/apotheek/ziekenhuis, op het openbaar vervoer, bij bezoek aan kwetsbare groepen of als je zelf risicopatiënt bent.