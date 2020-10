Man laat broek zakken en vraagt aan meisje om hem te betasten Jef Van Nooten

07 oktober 2020

13u46 0 Vosselaar De politie heeft een man opgepakt die zich dinsdag schuldig heeft gemaakt aan exhibitionisme en aanranding van de eerbaarheid in de omgeving van Weigang en Stoktsebaan in Vosselaar.

Een meisje dat dinsdag na school op weg was naar huis werd op de Stoktsebaan in Vosselaar tegen gehouden door een man. De man liet zijn broek zakken en vroeg aan het meisje of ze hem wilde aanraken. “Een blanke man met een beetje grijs haar en kalend bovenaan”, omschreef de moeder van het slachtoffer de verdachte op sociale media. “Hij droeg een bril met zwart rond het montuur. De man reed in een grijze auto. Hij heeft haar achtervolgd met de auto na dit incident en herhaalde zijn vraag nog eens vanuit de auto.”

Nummerplaat

Het meisje kon behalve een beschrijving van de man ook de vermoedelijke nummerplaat aan de politie geven. De verdachte kon dus snel worden opgepakt.