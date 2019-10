Lijnbus knalt op vrachtwagen: chauffeur gekneld Jef Van Nooten

02 oktober 2019

16u11

Op de Antwerpsesteenweg in Vosselaar zijn woensdagnamiddag rond 14.20 uur een vrachtwagen en een bus van vervoersmaatschappij De Lijn op elkaar gebotst. Ook een auto deelde in de brokken. Het ongeval gebeurde toen de lijnbus achteraan inreed op de vrachtwagen. Op het moment van het ongeval zaten er geen passagiers op de bus. De chauffeur moest wel door de brandweer worden bevrijd. De man, de 30-jarige G.K., raakte uiteindelijk slechts lichtgewond. Hij werd naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. Het ongeval veroorzaakte een uur lang verkeershinder.